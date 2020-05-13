Темп оттока капитала с российского рынка в апреле замедлился, а в некоторых сегментах возобновились покупки российских активов, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

«На рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) благодаря высокому спросу со стороны локальных инвесторов, а также возобновлению нетто-покупок нерезидентов доходности к концу месяца вернулись к минимумам февраля 2020 года и в начале мая продолжили снижаться. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД вырос за апрель на 59,4 млрд рублей, доля на конец месяца составила 30,6%» — отмечает регулятор.

На российском рынке корпоративных ценных бумаг наблюдались снижение волатильности и активизация спроса со стороны локальных участников. Основными покупателями на рынках акций и корпоративных облигаций выступали системно значимые банки, нерезиденты значительно сократили объемы продаж российских активов. Корпоративные эмитенты продолжали размещение рублевых бумаг, при этом по сравнению с предыдущим месяцем в три раза возрос объем размещений корпоративных еврооблигаций.

На валютном рынке сохранялась благоприятная ситуация. Предложение валюты обеспечивали нефинансовые компании и отдельные группы банков, которые в совокупности продали иностранной валюты на 140 млрд рублей. Волатильность курса рубля по отношению к доллару снизилась, несмотря на обвал нефтяных котировок и переход цен отдельных нефтяных фьючерсов на мировых рынках в отрицательную область. Не все участники рынка оказались готовы к такой ситуации и по итогам торгов фьючерсами на Московской бирже получили убытки. В дальнейшем Мосбиржа планирует установить более детализированные правила торгов для нестандартных ситуаций и повысить прозрачность принимаемых ею решений.