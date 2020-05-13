Пандемия коронавируса приведет к спаду в мировой торговле на 26,9% во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом. С таким прогнозом выступила в среду Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В статистическом докладе, подготовленном в сотрудничестве с другими подразделениями ООН, подчеркивается, что мировая торговля товарами в 2019 году «демонстрировала с конца 2019 года скромные признаки восстановления». Однако меры по сдерживанию распространения коронавируса, принятые государствами, нанесли удар по мировой экономике, что сказалось на коммерции.

«Согласно оперативным прогнозам ЮНКТАД, торговые показатели в I квартале 2020 года снизились на 3% по сравнению с предыдущим кварталом», — указывают эксперты. По их прогнозам, «основное воздействие этих мер» мировая торговля ощутит в апреле — июне, когда «падение составит, по оценкам, 26,9%» по сравнению с периодом с января по март текущего года.

Эти выводы, пояснили в ЮНКТАД, основаны на «сведениях из широкого круга источников». В частности, было принято в расчет снижение цен на сырьевые товары. По подсчетам экспертов, в январе цены на сырье снизились в среднем на 1,2%, в феврале — на 8,5%, а в марте — на 20,4%. При этом главным драйвером этого снижения были цены на топливо, испытавшие в марте падение на 33,2%. Что касается минерального сырья, металлов и сельскохозяйственной продукции, то снижение цен не превышало 4%, говорится в докладе.

Согласно опубликованному 8 апреля в Женеве прогнозу Всемирной торговой организации, в мировой торговле в 2020 году ожидается спад от 13% до 32%.