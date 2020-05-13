Правительство России назначило заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова управляющим от России в совете управляющих Международного инвестиционного банка (МИБ). Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра финансов Российской Федерации Максимова Тимура Игоревича управляющим от Российской Федерации в совете управляющих Международного инвестиционного банка, освободив от этих обязанностей Сторчака Сергея Анатольевича», — говорится в документе.

В марте 2020 года Максимов был назначен на должность замминистра финансов РФ, он сменил на этом посту Сторчака. До перехода на работу в Минфин Максимов был заместителем главы Минэкономразвития России, отвечал за международный блок.

Международный инвестиционный банк был создан в 1970 году, его деятельность направлена на содействие социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономической кооперации стран-членов. Всего в капитал банка входят девять стран, в том числе Россия с долей в размере 42,91%.

Основное направление банка — поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах, а также участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. В прошлом году МИБ перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт.