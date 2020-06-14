Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут подключить несколько новых категорий товаров и получать в них повышенные бонусы за покупки. Кроме того, вводится несколько обновленных категорий с более широким ассортиментом товаров и магазинов-партнеров. Об этом объявили в Сбербанке. Категорию «Каршеринг» можно будет подключить бесплатно и получать 3% бонусами за оплату краткосрочной аренды автомобилей.

«Тинькофф» запустил сервис «Инвесткопилка». Как поясняется в сообщении Тинькофф Банка, это первый в России банковский сервис микроинвестирования. Сервис, представляющий собой специальный брокерский счет, находится в мобильном приложении «Тинькофф» и позволяет откладывать небольшие суммы с расходов по дебетовой карте Tinkoff Black или премиальной карте Tinkoff Black Metal. Деньги в «Инвесткопилку» можно переводить вручную, а можно настроить автоматический перевод, выбрав пополнение за счет кешбэка, процента на остаток, остатков с повседневных трат с округлением или установив свою сумму.



Банк ВТБ запускает онлайн-сервис «Подари лес другу!», который позволит дистанционно выбрать участок и посадить деревья в национальных парках на территории России. Как сообщили в кредитной организации, проект реализован совместно с российской веб-платформой по посадке лесов Treeography. На странице сервиса на сайте банка можно выбрать участок для восстановления леса, указать количество деревьев для посадки и оплатить покупку любой банковской картой или через «ВТБ Онлайн».

Банк «Уралсиб» запустил сервис электронной регистрации сделок с жильем. Клиенты могут воспользоваться услугой как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита. При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка «Уралсиб», без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ.

В мобильном приложении Хоум Кредит Банка появилась возможность подписаться на сервис, который позволяет отслеживать изменения в кредитной истории. Об этом сообщили в банке и в Объединенном кредитном бюро, которое предоставляет услугу. Сервис можно подключить в разделе «Еще» (кнопка «Кредитная история»). Клиенту нужно перейти на страницу ОКБ и войти в личный кабинет. Там он может подписаться на уведомления об изменении кредитной истории — «Ок Скор». Можно купить подписку на 30 дней за 390 рублей или на год за 790 рублей.

Сбербанк и крупнейший датский мебельный ретейлер JYSK заключили соглашение о сотрудничестве в сфере торгового эквайринга. Как сообщили в Московском банке Сбербанка, все магазины зарубежной компании, открывающиеся в России, будут оснащены платежными терминалами кредитной организации. Первый такой магазин на днях появился в столичном ТЦ «Тройка». Также на русскоязычном сайте JYSK запущен сервис от Сбербанка для оплаты покупок в режиме онлайн.