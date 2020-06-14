В терминалах банка «Александровский» доступна услуга самоинкассации для внесения наличной выручки на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в банке. Новая услуга позволяет вносить средства на счет без участия инкассаторов и без использования корпоративных карт, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Клиенты банка могут вносить наличные в сети терминалов банка, в том числе доступных в режиме 24/7. Для клиентов, часто инкассирующих выручку, оптимальным решением будет установка терминала на своей территории», — говорится в релизе.

Самоинкассация позволяет компаниям и предпринимателям минимизировать риск хранения наличных в кассе, вносить выручку на счет в круглосуточном режиме, сократить расходы на инкассацию, а также снизить трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных.

Для внесения средств достаточно ввести в терминале уникальный пароль клиента. После выполнения операции клиент получает чек. Зачисление выручки на расчетный счет происходит в течение 30 минут.

Услугу самоинкассации можно подключить по заявлению, выбрав счет для зачисления средств и получив пароль. Оформить заявку на самоинкассацию можно на сайте банка.