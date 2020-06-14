Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) запускает кредитование под залог недвижимости, расположенной в Московском регионе, с использованием упрощенной методики финансового анализа и минимальным пакетом документов.

«Кредит под залог недвижимости может получить как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель на срок до восьми лет под привлекательную ставку, которая устанавливается на индивидуальной основе», — говорится в релизе.

Максимальная сумма кредита для юридических лиц может достигать 100 млн рублей, для индивидуальных предпринимателей — 25 млн.



Залоговым обеспечением по кредиту могут выступать объекты жилой или коммерческой недвижимости, находящиеся в Москве или Московской области.