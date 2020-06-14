Московский Кредитный Банк» (МКБ) совместно с ООО «Юридические Решения» (бренд «Правокард») запустил продажи «Юридического сервиса» и «Налогового сервиса» для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Пользователи «МКБ Онлайн» могут получить квалифицированную юридическую помощь и оформить налоговый вычет «под ключ» в режиме 24/7, оставаясь в привычном интерфейсе приложения. Приобрести сервисы можно в мобильном банке «МКБ Онлайн», — говорится в релизе.

«Юридический сервис» — это пакет услуг, включающий устные или письменные консультации юриста, переговоры и официальный звонок юриста от имени клиента, помощь в составлении юридических документов, оценку судебной перспективы, подбор адвоката / юридической компании для представительства в суде, подбор экспертных компаний, подготовку запросов и/или претензий в государственные органы.

«Юридический сервис» предусматривает три тарифных плана: «Промо» — тариф действует два месяца и позволяет не только ознакомиться с сервисом, но и оценить удобство персональных юридических услуг, «Классический» и «Золотой» — годовые тарифы, которые отличаются перечнем и объемом доступных услуг. Стоимость сертификатов варьируется от 900 до 2 900 рублей.

«Налоговый сервис» — это помощь клиентам в получении налогового вычета любого типа с гарантией полного правового сопровождения. «Налоговый сервис» включает консультации по налоговому законодательству, подготовку комплекта документов, оформление декларации 3-НДФЛ, устную и письменную поддержку в ходе камеральной проверки.

Пользователям «МКБ Онлайн» доступны два тарифных плана: «Налоговый вычет «Стандарт» и «Налоговый вычет «Под ключ» стоимостью 1 600 рублей и 2 900 рублей соответственно. В тариф «Под ключ» включена дополнительная услуга отправки за клиента в налоговую инспекцию полного комплекта документов на получение вычета.