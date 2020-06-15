Профессиональная онлайн-кейс-конференция о чат-ботах, роботах в голосовых каналах и виртуальных помощниках, а также лучших инструментах создания диалоговых роботов на основе технологий AI, ML и BigData в финансовом секторе — Fin.Bot 2020 — состоится 30 июня.

Задача конференции — собрать лучшую экспертизу и кейсы применения чат-ботов, виртуальных помощников и голосовых роботов для решения бизнес-задач финансовой организации: гибкое применение алгоритмов искусственного интеллекта, снижение расходов и оптимизация ресурсов, рост продаж и целевой маркетинг, увеличение эффективности внешних и внутренних бизнес-процессов компании, персонализация и развитие клиентского сервиса, исключение человеческого фактора в требуемых ролях.

Программа:



Сессия #1: Кейс-сессия: чат-боты и виртуальные помощники

Сессия #2: Кейс-сессия: роботы в голосовых каналах

Сессия #3: технологический ландшафт. Эффективные инструменты в области диалогового ИИ

Сессия #4:



Part 1: как повысить конверсию робота и вовлечь клиента в коммуникацию с ним?

Part 2: кейс использования голосовых роботов и чат-ботов в условиях пандемии и роста нагрузки на клиентский сервис

Организатор конференции — компания Conglomerat, с 2014 года специализирующаяся на организации профессиональных мероприятий в финансовом секторе. В число проектов входят: FinTech Power, FinProfit, Russia Risk Conference, Scoring Case Forum, Fin Data Conference, Banking Risks Regulation, MFO RUSSIA SUMMIT, FinSMM, World-Class Risk Management, SME Banking, Retail Risks Management, Retail Credit Conference.

