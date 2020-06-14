Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Примсоцбанк предлагает новые дебетовые карты «Персона» и «Персона S7 Priority». Стоимость обслуживания данных тарифных планов составляет 500 рублей ежемесячно, при этом плата за обслуживание не взимается при ежемесячных покупках на сумму от 100 тыс. рублей. Данные карты также предусматривают начисление процентов на остаток средств на счете в размере до 5,5% годовых.

Банк «Восточный» обновил категории повышенного кешбэка по дебетовой «Карте № 1», установив кешбэк в 5% за покупки, совершенные в категориях «Доставка еды», «Фильмы, музыка, книги».

Банк «Акцепт» предложил повышенный кешбэк по картам — 3%. Для этого необходимо расплачиваться любой картой банка до 30 сентября 2020 года. 3% от покупок можно получить в категориях: «Аптеки», «Медицина», «Образование», «Детская одежда».

Московский Кредитный Банк (МКБ) начал выпуск цифровых дебетовых карт. К заказу доступны любые карты в пакетах карточных услуг «Выгодный», «Премиальный» и «Эксклюзивный». Выпуск и активация осуществляются моментально в мобильном приложении и не требуют посещения офиса банка. «Москарта» платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» доступна всем действующим клиентам банка. Для полноценного использования карту необходимо привязать к электронному кошельку на устройстве Android или IOS.

Держатели карт «Мир» Банка ДОМ.РФ могут бесконтактно оплачивать покупки через мобильный платежный сервис Samsung Pay с помощью смартфонов Samsung, поддерживающих работу с сервисом. Платежи безопасны, при их обработке вместо номера карты используется уникальный цифровой код — токен, а каждая покупка подтверждается отпечатком пальца или PIN-кодом приложения. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.