В банке «Санкт-Петербург» стартовала акция «Яркая дружба». В интернет-банке и мобильном приложении теперь можно найти кнопку «Пригласить друзей», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Перейдя на страничку акции, клиент банка сможет скопировать уникальную ссылку и поделиться ею с друзьями и знакомыми. За каждого приглашенного, оформившего «Яркую» карту банка, клиент получит 1 500 рублей, если его друг ранее не был клиентом банка, и 555 рублей, если был, но у него нет «Яркой» карты. А друг, заказавший карту и потративший по ней 1 000 рублей, получит 500 бонусов», — говорится в релизе.

Акция действует с 1 июня по 31 июля 2020 года.

В банке напоминают, что карта «Яркая» предусматривает начисление бонусов до 22% от трансакций, до 10% годовых на остаток и возможность бесплатного обслуживания. Заказанную карту клиент может забрать в отделении или получить с помощью курьерской доставки.