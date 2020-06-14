Только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» новым форматом работы, показало исследование Райффайзенбанка «Малый бизнес 2020: до и после карантина». Большинство планирует вернуться в офисы полностью или частично, а также восстановить часть рабочих процессов в прежнем формате.

Переход к работе в цифровых каналах стал главным ответом малого и микробизнеса на ограничения, связанные с распространением коронавируса. 40% участников опроса заявили, что переводили в digital процессы и сотрудников.



«Часть процессов в карантин действительно перешла к внешним подрядчикам, — отмечает руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. — Наше исследование показало, что чаще всего на аутсорс отдавали онлайн-бухгалтерию и сервис подачи декларации в налоговую. Это те процессы, которые мы включили и в свою экосистему для малого бизнеса, — все это упрощает рутинные задачи. Многие передали внешним исполнителям доставку, кадровый учет и кол-центр».

Многие из тех, кто вышел в онлайн, хотят вернуться к прежним процессам. 65% опрошенных предпринимателей намерены вернуть все, а 27% — часть процессов в офлайн. Только 8% назвали удаленную работу своим новым основным форматом.

Многие готовы оставить в офлайне только те процессы, которые невозможно цифровизировать, — это производство, сборка и доставка. Документооборот, взаимодействие с клиентами и регулярные встречи команды могут полностью перейти в digital. Это касается и традиционных офлайн-проектов, и тех, чьи процессы были изначально выстроены вокруг цифровых каналов.

Многие предприниматели после карантина планируют вернуться в офисы. Однако процессы неизбежно изменятся, и отношение к офисному пространству и его наполнению придется пересмотреть.

Первая волна пройдет уже в ближайшее время, когда компании начнут трансформировать свои офисы по «правилу двух метров». В результате таких изменений площадь рабочего места сотрудника будет увеличена, что скажется на общей площади офиса многих компаний. Также переговорные могут трансформироваться в «телефонные будки» для видеовстреч с коллегами.