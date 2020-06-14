Российские граждане могут получать социальные пособия и выплаты без предоставления справок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Поясняется, что ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли гражданин в соцподдержке.

«Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что сделать получение соцпомощи простым и доступным — задача, которую правительству поставил президент РФ Владимир Путин.

