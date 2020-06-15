Правительство Москвы договорилось со Сбербанком о полугодовой отсрочке платежей по кредитам для бизнеса. В рамках городской программы субсидирования банков предприниматели могут взять кредит по сниженной ставке и получить отсрочку по выплатам основной суммы долга.

«Предприниматели могут по желанию оформить отсрочку платежей по основной сумме долга на срок до шести месяцев при получении льготных кредитов от 5 млн рублей. О таких условиях мы договорились со Сбербанком — крупнейшим оператором городской программы субсидирования банков. Она дает возможность предпринимателям получить кредит по ставке до 7% годовых. Соглашение позволит клиентам банка приступить к внесению платежей по кредитам на пополнение оборотных средств через три месяца и через полгода, если кредит получен на инвестиционные цели», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства столицы предусматривает субсидирование из городского бюджета до 8% по новым кредитам и 6 процентных пунктов — по уже действующим. Получить или рефинансировать займы на льготных условиях могут субъекты МСП из любых сфер экономики независимо от целей кредитования.

«С момента запуска программы банки-участники предоставили предпринимателям льготные кредиты на сумму более 4,8 миллиарда рублей. Также одобрены займы на сумму более 14,7 миллиарда рублей», — добавил Алексей Фурсин.

Сбербанк первым подписал соглашение об участии в программе и стал ее крупнейшим оператором. К этому моменту кредитная организация уже выдала льготные займы предпринимателям на сумму более 3 млрд рублей. Кроме того, одобрены кредиты на сумму еще свыше 4 млрд рублей. Клиентам банка предоставлена возможность получения отсрочки по выплатам основной суммы долга.

Программа субсидирования банков вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса, утвержденный правительством Москвы. Соответствующее постановление мэр столицы Сергей Собянин подписал 15 апреля. Участниками программы являются 11 крупнейших кредитных организаций столицы. Кроме Сбербанка в их число входят Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, «Открытие», Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства, Росбанк, «Зенит» и «Интеза».