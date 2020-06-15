Парламент Дании большинством голосов одобрил оказание прямой финансовой поддержки домохозяйствам для преодоления последствий экономического кризиса, вызванного вспышкой нового коронавируса. Не позднее октября работающие граждане получат в среднем по 19 тыс. крон (2,86 тыс. долларов), сообщает в понедельник Ритсаус-бюро.

Всего на поддержку будет потрачено 60 млрд крон (9,04 млрд долларов), которые, согласно планам, должны будут поступить в национальную экономику и способствовать ее оживлению. Мера будет профинансирована за счет отпускных пособий, которые были заморожены, чтобы работающие получили их при уходе на пенсию.

Конкретную сумму для каждого человека определит размер пособия, заработанного в период с 1 сентября 2019 по август 2020 года.

Парламент принял решение об оказании финансовой помощи и живущим на социальное пособие, а также пенсионерам: все они получат по 1 тыс. крон (151 доллар), эта сумма не облагается налогом. «Но мы честно должны сказать, что это не изменит радикально жизнь людей. Это — поддержка для того, чтобы колеса завертелись», — отметил министр финансов Николай Ваммен.

Большинство парламентских партий выступили также за прекращение принятых ранее мер финансовой поддержки в виде отсрочки налоговых платежей, включая НДС, на общую сумму 300 млрд крон (45,2 млрд долларов).

Из-за вызванных коронавирусом ограничительных мер экономика Дании претерпела в этом году самое большое сокращение со времен Второй мировой войны.