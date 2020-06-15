Банк «РЕСО Кредит» стал новым участником Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь частные клиенты финансовой организации могут моментально переводить деньги по номеру телефона другим лицам, имеющим счета в банках — участниках СБП. Проект реализован с использованием комплекса решений Центра Финансовых Технологий.

«Отправка и валидация входящих переводов c2c по Системе быстрых платежей осуществляется пользователями в системе онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru, для доступа к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется облачная платформа «Золотой короны», которая является аккредитованным Third Party Processor для подключения кредитных организаций к СБП. Зачисление переводов и управление ликвидностью осуществляется в АБС ЦФТ-Банк», — говорится в релизе.