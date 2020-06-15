В Госдуму внесен законопроект, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Инициаторами проекта стали депутаты Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 15.4 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц. Так, законопроект предлагает не блокировать те информационные сервисы, которыми пользуются органы государственной власти в целях исполнения возложенных на них полномочий.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь не поддержала законопроект депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России.