ОТП Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,2 процентного пункта.

Депозит «Максимальный» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) теперь открывается под 4,8—5,3% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Пенсионный» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) можно разместить под 4,9—5,4% годовых.

Доходность «Стабильного Premium» (на шесть месяцев, один, полтора и два года) составляет 4,6—5,45%, а «Свободного Premium» (на один год) — 4,45—4,5% годовых.

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Пополнение предусмотрено.