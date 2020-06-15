Экспобанк повысил ставки по вкладу «Юбилейный 25». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года.

При выплате процентов в конце срока процентные ставки составят 5,55—5,75%, ежемесячно — 5,4—5,6% годовых. Прежние ставки — 5,4—5,55% и 5,35—5,4% соответственно.

Вклад можно пополнять. По истечении одного года предусмотрено досрочное расторжение договора по льготной ставке 2,9% годовых (для вкладов сроком свыше полутора лет).