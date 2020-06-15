Банк России установил официальные курсы валют на 16 июня.

Курс доллара повысился на 1,27 рубля, составив 70,395 рубля (69,1219 рубля на 15 июня). Курс евро повысился на 62,26 копейки, до 79,1451 рубля (с 78,5225 рубля на 15 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 12:37 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,41 рубля (плюс 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:37 мск стоил 79,21 рубля (плюс 1 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 70,1 до 70,7 рубля за доллар и от 78,9 до 79,41 рубля за евро.