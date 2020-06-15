Объем розничных вкладов в российских банках в мае сократился на 0,1%, объем средств компаний, напротив, показал рост на 0,3%, говорится в материалах Центробанка.



«Вклады населения незначительно сократились (-0,1%), что характерно для этого месяца — больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате. Объем средств организаций вырос незначительно, на 0,3% (в апреле отмечалось снижение на 1,9%)», — указал регулятор.

Объем корпоративных кредитов в мае практически не изменился. В апреле же объем корпоративных кредитов вырос на 1,4%, а до этого в марте — на рекордные 2,6%.

Розничный кредитный портфель в мае увеличился на 0,2%. Это лучше результата апреля (сокращение на 0,7%), но все же гораздо ниже среднемесячных темпов прироста в 2019 году и I квартале 2020 года (около 1,4%).

Корпоративный кредитный портфель российских банков за период 1—9 июня (предварительные данные) снизился на 0,1%, розничный кредитный портфель вырос на 0,3%, говорится в материалах ЦБ.

«Требования банков к компаниям снизились на 0,1% (как в валюте, так и в рублях), тогда как розничный кредитный портфель (включая требования к индивидуальным предпринимателям) увеличился на 0,3%, что выше, чем за аналогичный период апреля и мая», — сказано в материалах ЦБ.

Объем средств организаций в российских банках за 1—9 июня вырос на 2% в основном за счет рублевых депозитов; средства населения увеличились на 0,5%, причем росли как рублевые, так и валютные остатки.

«В фондировании был заметный рост. Объем депозитов организаций увеличился на 2%, в основном в рублях. Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте», — отмечается в сообщении.