Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с «Москва 24» раскритиковал сообщение о том, что выпуск банковских карт может стать платным.

По его словам, у населения упали доходы. Также еще не ясно, как будет дальше развиваться ситуация. «В нынешней ситуации необходимо другие решения искать, беря за основу то, что у населения резко снизились доходы», — заявил депутат, призвав не играть «в опасную игру с населением».

По словам депутата, банки могут самостоятельно покрывать собственные расходы благодаря накопленным средствам.

Выпуск банковских карт в России может стать платным Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1%.

Ранее сообщалось, что банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и кол-центра. Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1%.