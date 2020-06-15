База с данными якобы 115 тыс. россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся в Россию, выставлена на продажу в Интернете, ее подлинность еще нуждается в проверке, сообщил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, впервые объявление о продаже базы появилось в конце апреля. Продавец просил 240 тыс. долларов за базу и утверждал, что в ней 79,6 тыс. строк, но доказательств наличия этой базы он не представил, а спустя несколько дней объявление было удалено. В июне аналогичное объявление появилось от другого человека, который утверждает, что база актуальна на июнь и в ней около 115 тыс. строк; стоимость данных продавец оценил в 66,6 биткоина (около 385 рублей за одну строку).

Как рассказал Оганесян, новое объявление было опубликовано 12 июня и продавец утверждает, что в ней около 115 тыс. строк. Ориентируясь на представленные продавцом образцы, можно сказать, что в базе есть Ф. И. О., дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дата выезда и въезда в РФ, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также данные банковской карты и счета, данные загранпаспорта и страна нахождения. Существует вероятность, что база может являться фейком, так как продавец, с одной стороны, выставил необычно высокую цену, с другой — не предоставляет подтверждений существования данных, кроме скриншотов с 34 строками, отметил эксперт.

По его словам, потенциально при таком наборе данным гражданам грозит весь инструментарий мошенников — от фишинговых писем о якобы начисленных компенсациях до фальшивых звонков не только от имени банка, но и под видом представителей госструктур.