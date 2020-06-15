В Минкомсвязи не зафиксировали повышенного интереса россиян к облегченным версиям сайтов, предоставляемым россиянам на бесплатной основе в рамках реализации проекта «Доступный Интернет», заявил в ходе интервью проекту «Цифровая журналистика» замминистра связи Алексей Волин.

При этом он отметил, что с требованием о создании таких версий ресурсов согласились практически все участники эксперимента. Волин также подчеркнул, что распространение эксперимента на мобильную связь не является приоритетным.

«Посмотрим, поговорим с мобильными операторами. Особой нужды, на мой взгляд, в этом нет, потому что все же очень просто — или у абонента мобильного оператора есть связь, или ее нет. Когда у вас связи нет, а Интернет есть — это тоже такая достаточно экзотическая история. У нас не очень дорогие тарифы. Лучше своевременно его оплачивать и пользоваться полноценным Интернетом», — добавил Волин.

Ранее сообщалось, что Банки.ру вошел в список ресурсов, утвержденных Минкомсвязью, доступ к которым стал бесплатным с 1 апреля до 1 июля 2020 года. Участниками эксперимента на добровольной основе являются операторы «Ростелеком», «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг». В перечень таких ресурсов вошел 391 сайт и сервис.

Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам на данный момент не осуществляется через мобильный Интернет.