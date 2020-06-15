Президент России Владимир Путин отметил принципиальную значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях пандемии коронавируса.

«Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, но все же это технические, внутренние управленческие вопросы. Главное — это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер», — сообщил Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Исследование: российский бизнес потерял 3,7 трлн рублей за месяц карантина Некоторые сферы бизнеса, столкнувшиеся с масштабным падением выручки, не смогли претендовать на весь комплекс мер господдержки, отмечается в материале FinExpertiza.

Он отметил, что в совещании в понедельник принимают участие не только чиновники, но и те граждане, которые стали получателями этих мер поддержки. «С учетом их рассказов, жизненных ситуаций посмотрим и удачные решения, которые нужно использовать и развивать в нашей работе дальше, и проблемы, на которые следует обратить особое внимание», — добавил Путин.