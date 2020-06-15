Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей в РФ лучше, чем в других странах, однако призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.

«Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11—16%», — заявил глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Он отметил, что в РФ до начала пандемии коронавируса уровень безработицы был равен порядка 4,5%, а сейчас — «в районе шести». «Поэтому она (безработица) все-таки растет у нас, нужно обратить внимание», — указал Путин, выслушав доклад министра экономического развития Максима Решетникова.

Путин: инфляцию в России удается удержать в заявленных ранее рамках Президент отметил, что безработица растет, но не так драматично, как в некоторых других странах.

Президент обратил внимание на слова главы ведомства о том, что бизнес не сокращает персонал, старается его сохранить. «Да, действительно многие так и делают, это нужно поощрять, но все-таки сокращения есть», — подчеркнул Путин. Президент отметил, как на практике работает мера поддержки в виде кредитов под 2% для выплаты зарплат. «Это очень хорошо, и то, что своевременно увеличили ресурсы на эту меру поддержки, тоже хорошо», — сказал он. При этом глава государства посоветовал «смотреть, как уровень зарплаты сохраняется в тех учреждениях, на тех предприятиях, которые претендуют на эту меру поддержки». Путин добавил, что также следует обращать внимание на проблемы арендодателей и тех, кто арендует помещения.