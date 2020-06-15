Российский бизнес сохранил 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам по их уплате, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.

«Первое направление — это предоставление отсрочек по обязательным платежам и снижение налогов. Благодаря этим мерам 650 миллиардов рублей — это те средства, которые были оставлены у бизнеса в виде снижения налогов, отсрочек, то, что помогает бизнесу эту ситуацию пережить и перезапуститься», — указал Решетников. Банки выдали кредитов под 2% на 155 млрд рублей, 800 тыс. рабочих мест поддержано. Общий лимит льготных кредитов под 2% будет увеличен на 100 млрд рублей — до 350 млрд, отметил он.

По словам Решетникова, кредиты 107 системообразующим предприятиям были выданы на общую сумму в 110 млрд рублей в рамках господдержки. Общий же объем реструктуризации кредитов компаний и граждан в рамках мер поддержки составил 270 млрд рублей, из них 140 млрд приходится на малые и средние предприятия.

Путин отметил важность оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки Он заявил об этом на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

«Всего у нас общий объем реструктуризации составил 255 тысяч компаний и граждан, общий объем проведенных реструктуризаций — 270 миллиардов рублей, в том числе 60 тысяч предприятий МСП на 140 миллиардов рублей», — сказал глава Минэкономразвития. Экономика России постепенно восстанавливается: к концу недели под ограничениями останется 2,5 млн рабочих мест, отметил он.