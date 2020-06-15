Власти России не могли провалить организацию поддержки бизнеса в условиях пандемии, имея пример эффективной и масштабной мобилизации промышленности в годы Великой Отечественной войны. Такую параллель провел в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

Выступавший на совещании по видеосвязи из Калининграда директор местного спортивного клуба «Альбатрос» Сергей Беланов выразил восхищение тем, как в кратчайшие сроки после начала эпидемии были развернуты масштабные программы поддержки бизнеса.

Путин в ответ заметил: «Во время войны за несколько недель вывезли почти все промышленные предприятия из европейской части и с ходу, в поле, запустили производство. И уже танки поставляли на фронт». «Поэтому в наших-то условиях мы просто были обязаны это (меры поддержки. — Прим. ТАСС) сделать и работать еще лучше», — сказал глава государства.



Он поблагодарил бизнесмена за подобную оценку работы властей. «Мне это очень приятно слышать», — отметил Путин. Он выразил надежду, что «поэтапно и как можно быстрее, в соответствии, конечно, с рекомендациями санитарных врачей, и спортивные клубы будут работать в полном режиме и без всяких ограничений». «Встанете на ноги, все будет нормально», — заключил президент, обращаясь к директору калининградского спортклуба.