«Уралсиб» снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Об этом объявили в банке, уточнив, что снижение произошло по программам на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе ипотечного кредитования с господдержкой, при сумме кредита до 5 млн рублей.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 млн рублей теперь составляет 9,49% годовых.

Для кредитов на покупку строящегося и готового жилья на сумму 5 млн рублей и выше минимальная ставка составляет 8,99% годовых, а для кредитов по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5%») на сумму 5 млн рублей и выше — 5,99%.



Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: паспорту и второму документу на выбор (ИНН, СНИЛС, водительскому удостоверению или заграничному паспорту).