Российские банки выдали 40 тыс. кредитов в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Новую программу ипотеки с господдержкой запустили по поручению президента, она начала работать в конце апреля.

«За это время 170 тысяч заявок поступило в 53 банка, большинство одобрено. 40 тысяч кредитов уже получено — около 100 миллиардов рублей», — рассказал Хуснуллин.

По его словам, деньги оживили стройку по всей стране, и льготная ипотека оказалась одной из самых эффективных мер поддержки. «Эта мера позволяет говорить, что мы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» показатель по ипотеке в этом году точно перевыполним», — отметил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что правительство продолжает работать над усилением мер поддержки и готовит дополнительные предложения.



До 1 ноября 2020 года можно получить кредит по льготной ставке 6,5%. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны.