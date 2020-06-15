Российские компании из пострадавших отраслей получили отсрочки по аренде федерального, регионального и муниципального имущества на сумму 7 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании 15 июня у президента России Владимира Путина, посвященном мерам поддержки экономики и социальной сферы, передает пресс-служба МЭР.

«В прошлый раз я вам докладывал, что по аренде государственного и муниципального имущества приняты решения по отсрочкам различного рода. Всего 30 тысяч договоров, на 7 миллиардов рублей снижены платежи бизнеса по этому направлению», — сказал министр. «Но отдельно остановлюсь, что на прошлой неделе вами был подписан федеральный закон, который дает возможность малым и средним компаниям из пострадавших отраслей расторгнуть договоры аренды без уплаты каких-либо штрафных санкций в том случае, если арендодатель не идет навстречу таким компаниям, не предоставляет отсрочки или не снижает платежи, — отметил он. — Это то, что просил бизнес, и то, что было поддержано на законодательном уровне».

Решетников: бизнес сохранил 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам уплаты Экономика России постепенно восстанавливается: к концу недели под ограничениями останется 2,5 млн рабочих мест.

Президент поручил министру экономического развития проработать также вопросы поддержки арендодателей, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.



«Вы сказали про арендодателей и меры, которые к ним применяются в случае, если они не идут навстречу арендаторам. Но многие арендодатели сами пострадали от того, что произошло, на это тоже надо посмотреть. Попрошу вас посмотреть и на эту проблему», — указал глава государства.