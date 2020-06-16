Онлайн-конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц. Уроки кризиса» пройдет 20—21 июня 2020 года.
Специальная тема четвертой конференции — «Уроки кризиса». Спикеры уделят особое внимание анализу ситуации в экономике и выбору наиболее адекватных стратегий управления личными финансами в условиях экономического спада. Основная цель конференции — стремление дать частным инвесторам и финансовым советникам максимум полезной и проверенной информации о российском и зарубежном финансовом рынке, а также об индустрии финансового консультирования.
Участники мероприятия смогут сравнить различные стратегии инвестирования, познакомиться с ведущими экспертами, обменяться опытом с коллегами.
Среди спикеров конференции:
- независимый финансовый советник Сергей Спирин;
- учредитель школы инвестиций FIN-RA Дмитрий Толстяков;
- основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский;
- автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган;
- директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич;
- генеральный директор ООО «Красавина и партнеры» Елена Красавина;
- исполнительный директор FinEx Владимир Крейндель.
Посмотреть полную программу и приобрести билет на онлайн-участие в конференции можно на сайте. Для членов ассоциации «НЛФС» и их клиентов предусмотрены скидки на участие.
Мероприятие организовано ассоциацией «Национальная лига финансовых советников».