Банк России разрешил негосударственным пенсионным фондам до конца сентября 2020 года принимать к рассмотрению документы о назначении накопительной пенсии, поступившие по электронной почте и без нотариального заверения. Временные изменения были внесены для снижения негативных последствий пандемии COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Банк России по согласованию с Минтрудом России для того, чтобы обеспечить соблюдение прав клиентов НПФ в условиях пандемии, временно, до 30 сентября 2020 года, предоставил НПФ право устанавливать выплаты за счет средств пенсионных накоплений на основании документов, не удостоверенных нотариально и направленных в фонды по почте либо в электронной форме», — пояснили в ЦБ.

Ранее для того, чтобы клиенты НПФ могли начать получать накопительную пенсию или выплаты, согласно нормативным актам, необходимо было представить в НПФ ряд документов — либо лично, либо направив по почте. Все документы, в том числе паспорт, СНИЛС, подтверждение родства, принимались либо в подлинном виде, либо после нотариального заверения.

Тем не менее в пресс-службе регулятора добавили, что НПФ во избежание неправомерных действий должны будут принимать дополнительные меры, а именно запрашивать в Пенсионном фонде России информацию о наличии у застрахованного лица условий назначения пенсии, запрашивать в ЗАГС информацию о смерти застрахованного лица (в случае обращения правопреемника), а также проверять доверенности представителей застрахованных лиц через сервис Федеральной нотариальной палаты.

Если у НПФ возникают сомнения в достоверности представленных документов, фонд должен отказать в удовлетворении заявлений и потребовать представления документов в обычном порядке.



«Принятие решения о применении указанного упрощенного порядка каждый НПФ осуществляет самостоятельно. Полагаем, что указанный временный порядок позволит гражданам реализовать свои законные права на получение выплат за счет средств пенсионных накоплений с минимизацией рисков для здоровья, связанных с личным посещением офиса НПФ или нотариуса, в условиях текущей эпидемиологической обстановки», — отметили в пресс-службе регулятора.