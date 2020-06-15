АКРА подтвердило кредитный рейтинг НОКССбанка на уровне «BB-(RU)» , изменив прогноз на «негативный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг НОКССбанка обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля при сильной позиции по достаточности капитала, слабом риск-профиле и адекватной оценке фактора фондирования и ликвидности», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, негативное влияние на оценку кредитоспособности банка оказывает низкое качество портфеля ссудной задолженности, обусловленное высокой долей проблемных кредитов при значительной концентрации на десяти крупнейших заемщиках. На 1 января 2020-го объем проблемной и потенциально проблемной задолженности банка, по оценке АКРА, составлял более 30% кредитного портфеля.



Сдерживающее влияние на оценку фондирования оказывает концентрация на привлеченных средствах от группы клиентов, связанных с банком (более 20% его совокупных обязательств). По оценкам АКРА, отношения между банком и этими вкладчиками достаточно предсказуемы.