Введение налога на добавленный доход (НДД) в России лишило бюджет 213 млрд рублей доходов в прошлом году. Об этом заявил в интервью Reuters замминистра финансов Алексей Сазанов, назвав новый налоговый режим самой большой ошибкой в своей карьере.

«Есть хорошая фраза: «Богатые богатеют, бедные беднеют». НДД — это наглядная демонстрация этой фразы. Посмотрев на итоги введения НДД, я могу сказать, что лично для меня это самая большая ошибка за все время работы в Минфине», — сказал Сазанов.

По его словам, сумма выпадающих из-за режима НДД поступлений — 213 млрд рублей — сопоставима со стоимостью налоговых каникул для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса за два квартала. «А получилось так, что у нас их забрали, обвели вокруг пальца... Или условно можно сказать, что у каждого гражданина России забрали по 1,4 тысячи рублей, потому что эти деньги не получил бюджет, из которого финансируются все расходы государства. При этом куда они пошли — непонятно», — сказал замминистра финансов.

Россия в прошлом году ввела в пилотном режиме налог на дополнительный доход для новых и выработанных месторождений в попытке обеспечить более рациональный подход к использованию недр, повысить уровень рентабельности разработки месторождений и стимулировать приток инвестиций в проекты с истощенными и трудноизвлекаемыми запасами. НДД взимается не с количества добытой нефти, как налог на добычу полезных ископаемых, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку и пока применяется для четырех групп месторождений.

Сазанов сказал, что месторождения для первой и второй групп были подобраны таким образом, при котором бюджет потеряет больше всего, и отмел идею распространения режима НДД на всю отрасль.

«Простая экстраполяция цифр говорит о том, что если это сделать, бюджет недополучит 2 триллиона рублей. Распространение НДД на всю отрасль равносильно снижению цены на нефть в сегодняшних реалиях до 25 долларов за баррель. В таких условиях бюджет протянет года два-три, в лучшем случае пять — семь лет», — сказал чиновник.

«В 2017 году, когда мы обсуждали НДД, нам говорили — это очень правильный режим, вырастут инвестиции. Мы ввели его на 10% добычи, но инвестиции не увеличились ни на рубль. У топ-пяти нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница — ноль. А вот дивиденды за это время выросли в два раза — на 500 миллиардов рублей», — рассказал Сазанов.

По его словам, Минфин разработал законопроект, который позволит исключить выпадающие доходы в будущем и компенсировать потери. «Компенсация будет постепенной, не в один год... Ключевое — это пересмотр понижающих коэффициентов по НДПИ по первой и второй категориям. Коэффициенты будут повышены», — пояснил он.

Минфин не будет настаивать на отмене режима НДД, а будет пытаться «искоренить изъяны», заключил Сазанов. «Мы здесь настроены на конструктивные действия, понимая, что сама концепция — налогообложение с финансового результата — в теории правильная», — пояснил он.

Замминистра финансов также сказал, что Минфин не планирует каких-либо налоговых послаблений для нефтяников на фоне падения добычи из-за ОПЕК+ и коронавируса, «особенно с учетом текущей ситуации с бюджетом, когда поступления значительно упали, а расходы увеличиваются».

Минфин ожидает, что бюджет недополучит в текущем году 2 трлн рублей доходов от нефти и газа. За первые пять месяцев выпадающие нефтегазовые доходы составили уже 700 млрд рублей, сообщил Сазанов.

В числе прочего он заявил, что Минфин полностью устраивает налоговый маневр в нефтяной отрасли, включая демпфирующую надбавку, благодаря которой при сохранении цен на нефть в ближайшие годы в диапазоне 30—40 долларов за баррель бюджет ежегодно будет дополнительно получать 600—700 млрд рублей.

Государство использует демпфирующую надбавку к акцизу на нефтяное сырье, чтобы компенсировать нефтяникам разницу цен с экспортным паритетом и не допустить роста внутренних цен на топливо. Однако при низких мировых ценах демпфер начинает работать в обратную сторону — выплаты получает казна.



По словам Сазанова, Минфин ни при каких обстоятельствах не будет пересматривать маневр или отказываться от него. Он оценил дополнительные доходы в 2020 году от демпфера в 500 млрд рублей при цене нефти 40 долларов за баррель и в 700 млрд рублей при 30 долларах.