В России в июне потребительская и деловая активность возвращается к докризисному уровню начала 2020 года. Таковы данные Tinkoff CoronaIndex.

Согласно исследованию, за две недели лета (1—14 июня) обороты малого и среднего бизнеса выросли и перегнали средние значения февраля до пандемии на 8%. В Москве этот показатель составляет 6%, в Санкт-Петербурге — на 2% ниже докризисных значений.

«Потребительские расходы тоже растут, но чуть медленнее — показатели по России на 13 июня ниже на 11% докризисного уровня. Самым активным днем июня в России стал четверг, 11 июня, когда значение индекса деловой и потребительской активности в России Tinkoff CoronaIndex достигло 7,3. В Москве пик активности пришелся на день независимости 12 июня — индекс составил 7,9 — это максимальный показатель индекса в Москве с середины марта», — отмечается в сообщении.

В июне самый заметный рост потребительских трат в России по отношению к маю наблюдался в сегментах:

аренда авто (+109% в июне, -59% с февраля);

авиабилеты (+44% в июне, -70% с февраля);

ж/д билеты (+32%, -37% с февраля);

отели (+31%, -77 с февраля);

турагентства (+31%, -77% с февраля);

одежда и обувь (+26%, +14% с февраля);

спорттовары (+25%, +29% с февраля);

Красота (+21, -29% с февраля).

В июне также выросло потребление в офлайн-магазинах, о чем свидетельствует увеличение количества заявок на POS-кредитование. Количество обращений за товарными кредитами 1—14 июня меньше средних показателей за февраль на 8%, но по сравнению с апрелем увеличилось 47%, по отношению к маю — на 16%, заключили в «Тинькофф».

