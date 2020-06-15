Информационная база по застрахованным водителям, возможно, перейдет в распоряжение Центробанка. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на «Деловом завтраке» в «Российской газете» , прошедшем в онлайн-формате.

Он прокомментировал новое указание Центробанка, готовящееся к вступлению в силу поправок в закон об ОСАГО, которое произойдет 24 августа. По словам представителя регулятора, в ЦБ планируют, что документ до конца июня будет вывешен на публичное обсуждение. Речь не о новом нормативном акте, а о внесении изменений в действующий, уточнил Чистюхин.

Согласно его информации, явной новацией в документе станет «наличие в нем факторов, которые нельзя будет использовать при определении тарифа»: планируется заложить в регулирование факторы, которые носят явно дискриминационный характер, такие как национальная и расовая принадлежность, принадлежность к тем или иным объединениям и партиям, определенное должностное положение, а также отношение к вероисповеданию и религии. «Если по практике применения наших норм мы увидим, что применяются иные факторы, которые также целесообразно запретить к использованию, мы будем оперативно вносить изменения в регулирование», — добавил Чистюхин.

«Что касается расширения тарифного коридора, то мы сегодня заняты актуарными расчетами, для того чтобы понять, насколько важно расширение тарифного коридора вверх и, что не менее важно, вниз. Мы рассчитываем, что очень скоро сможем дать характеристику того тарифного коридора, который будет предлагаться», — рассказал зампред ЦБ. Таким образом, к 24 августа тариф может измениться, не исключил он.

Отвечая на вопрос о контроле за назначением страховщиками того или иного тарифа, он обратил внимание на то, что контрольные мероприятия проводятся и сегодня. «Это изучение тех внутренних документов, которые существуют у страховщиков. И главное — отслеживание того, как это применяется на практике. Помимо надзорных мероприятий мы выходим с инспекцией, плюс к этому наши коллеги из службы по защите прав потребителей также проводят большую работу в рамках поведенческого надзора, в том числе с использованием механизмов наших специальных служб, которые могут осуществлять некий аналог контрольных закупок. И смотреть на то, каким образом используются тарифные правила страховщиков», — объяснил зампред Банка России.



При этом он признал, что «индивидуализация тарифа требует совершенно нового подхода к IT-инфраструктуре, к тем автоматизированным системам, которые сегодня используются».



«Уровень моделирования, уровень электронных баз данных кратно возрастает. В связи с этим мы считаем, что назрел вопрос, где должны быть такие данные и на чем они должны базироваться. Казалось бы, у нас есть сегодня автоматизированная система Российского союза автостраховщиков. Она — кладезь большого количества информации. Но мы видим за последние несколько лет, что, несмотря на все усилия страхового сообщества, она не может адаптироваться с той скоростью и с тем качеством, которое сегодня требуется. Кроме того, очень нужно ее расширение, помимо моторных видов, на иные виды страхования. Поэтому в ближайшее время мы поставим вопрос о том, что для использования ее в публичных целях, для того чтобы она была удобна и понятна как потребителю, так и страховому сообществу, она перейдет к какому-то государственному органу или субъекту этого органа. Мы рассматриваем вариант, что это будет регулятор. То есть Центробанк либо организация при Банке России», — рассказал Чистюхин.

