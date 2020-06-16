Минфин попросил ведомства и госкорпорации формировать свои финансовые планы, не дожидаясь утверждения правительством прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития, пишут «Известия» . Об этом говорится в обращении к ним первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко. Она попросила ведомства ориентироваться на февральский вариант прогноза. У будущего бюджета будет еще одна особенность, следует из письма. Впервые расходы по каждому направлению будут закреплены за профильным вице-премьером или первым заместителем председателя правительства.

В феврале ведомство прогнозировало рост ВВП на 1,7% в 2020 году, а в 2021-м — ускорение темпов до 3,1%. Средняя цена на нефть Urals ожидалась на уровне 57 долларов за баррель с незначительным снижением в последующие годы.

Ранее Кабмин дважды отклонил прогноз Минэкономразвития. В ведомстве поясняли, что макропрогноз потребовал корректировки с учетом мер из общенационального плана восстановления экономики.

СМИ: прогноз Минэкономразвития возвращен на доработку Этот прогноз на корректировку возвращают уже второй раз.

В Минтрансе отметили, что планы ведомства включают, во-первых, обеспечение средствами в полном объеме нацпроекта по дорогам и профильной для ведомства части комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры. Во-вторых, в министерстве ожидают опережающего финансирования развития транспортного сообщения.

По словам экспертов, планы как отдельных госструктур, так и страны в целом в значительной степени зависят от оценок социально-экономического развития Минэкономразвития. Однако ведомства составляют свои планы по единой методике, поэтому после утверждения прогноза проблем с пересчетом показателей возникнуть не должно. Начало процесса подготовки трехлетнего бюджета без утвержденных прогнозных данных Минэкономразвития — нестандартная ситуация. Не исключено, что любые прогнозы уже в конце лета или начале осени, скорее всего, придется серьезно пересматривать, причем как в лучшую, так и в худшую сторону, считают эксперты.