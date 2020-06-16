Граждане стали хуже платить по кредитным картам на фоне коронавируса, пишут «Известия» . Прирост объема «плохих» долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе — мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%). Об этом говорится в данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс».

Из-за пандемии привычный уровень дохода граждан снизился, поэтому усилилась потребность в заемных средствах, полагает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, часть граждан не смогла справиться со своей текущей долговой нагрузкой, поэтому они перестали обслуживать кредиты. Многие опасаются, что ситуация с доходами ухудшится еще сильнее, поэтому стараются «экономить» на платежах. Однако любая просрочка сопровождается штрафами и ни о какой экономии речи идти не может, напомнил Мехтиев.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, с одной стороны, у потребителей снизился доход, с другой — банки также не могли с прежней эффективностью возвращать просроченную задолженность. Граждане сначала обеспечивают себя и своих близких и лишь потом платят по долгам.

Большинство столкнувшихся с финансовыми трудностями клиентов получили кредитные каникулы, поэтому удалось избежать роста просроченной задолженности по картам в апреле и мае, сообщили в кредитных организациях. Процент одобрения начал падать с января 2020 года на фоне продолжающегося несколько лет снижения реальных доходов населения, некоторые крупные игроки успели до эпидемии переориентироваться на более качественных клиентов и сместить фокус в сторону других, отличных от кредитной карты, сегментов и продуктов, отметили в банках. На дальнейшее развитие ситуации будет влиять эпидемиологическая обстановка в стране. Сколько продлится финансовая нестабильность, будет зависеть от темпов возврата деловой активности и восстановления экономики после снятия всех ограничительных мер, а показатели просрочки вернутся на уровень 2019 года уже ко второй половине 2021-го, считают банкиры.