Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией заставило российских потребителей быть более внимательными к ценам — продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG) низкого ценового сегмента начали пользоваться повышенным спросом, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщили в компании Nielsen. Доля низкого ценового сегмента в продажах выросла со среднегодового значения 16,9% до 17,7% в мае, доля товаров премиального ценового сегмента, напротив, сократилась с 35,8% в среднем по году до 34,4% в мае.

Так, если в среднем на низкий ценовой сегмент приходилось 18,7% годовых продаж макаронных изделий, то за 27 апреля — 24 мая показатель достиг 22,8%. В категории майонеза доля низкого ценового сегмента выросла с 7,3% до 9,5%, в продажах шоколадных конфет на развес — с 14% до 15,7%. Доля премиума в категории макаронных изделий сократилась с 37,1% до 33,7%, в шоколадных конфетах — с 30,8% до 28,7%.

Как отмечает директор по работе с ретейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев, 24% опрошенных потребителей в стране говорят о влиянии пандемии на доходы, что будет сказываться на динамике продаж FMCG в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Из-за сокращения доходов изменилось и восприятие ценников, считает Локтев. По его словам, 66% покупателей в РФ заметили повышение цен, хотя данные продаж говорят о том, что в период пандемии средняя стоимость товаров в сетях почти не изменилась.

Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции На карантине стали чаще готовить еду дома 72% респондентов.

Представители ретейлеров подтверждают все больший переход клиентов на товары низкого и среднего ценовых сегментов. Они ожидают, что в ближайшее время тенденция сохранится.

Рост доли низкого ценового сегмента в структуре продаж не единственный сигнал на рынке о стремлении покупателей к экономии, говорит Константин Локтев. Так, по данным Nielsen, если во время ажиотажного спроса доля промо в FMCG сокращалась до 45%, то в мае показатель вернулся к докризисному значению — около 50%. По оценкам аналитиков, 30% покупателей в России стали чаще, чем до пандемии, искать в магазинах товары со скидками.