Сервис по защите от банковских мошенников, грузовые перевозки в отдаленных регионах с помощью дронов, «умный» отель станут первыми резидентами российских «регуляторных песочниц», говорится в законопроекте «О внесении изменений в связи с принятием закона об экспериментальных правовых режимах», подготовленном Минэкономразвития. Об этом пишут «Известия» . Так, в перечень входят сервис по защите абонентов от мошеннических звонков; дистанционное заключение договора об оказании сотовых услуг; «умный» отель с автоматической регистрацией постояльцев; грузовые перевозки с помощью дронов; система автономного вождения; оказание врачебной помощи с помощью телемедицины. Их запуск планируется на 2021 год.

Защитить абонентов сотовой связи от телефонных мошенников поможет проект «Голосовой Antifraud» от МТС, который будет выявлять такие звонки, формировать базу преступных номеров с использованием BigData и машинного обучения и делиться этой информацией с банками, следует из законопроекта. Содержание переговоров алгоритм анализировать не будет: объектом внимания станет само соединение, его продолжительность и количество. Эксперимент рассчитан на два года и будет проходить без ограничений по территории. Потенциальными участниками названа «большая четверка» сотовых операторов, а также крупнейшие кредитные организации.

Также Минэкономразвития предлагает разрешить в качестве эксперимента заключать договоры о сотовых услугах в дистанционном формате, без посещения офиса. С помощью специального приложения, разработанного МТС, граждане смогут зарегистрировать сим-карты самостоятельно, что сократит «серый» сектор, говорится в документе. При заселении в «умный» отель постоялец сможет использовать стойку автоматической регистрации, которая позволит отсканировать паспорт и сделать фотографию. После этого система сверит изображение человека в документе и на фото и предложит подписать договор. Нахождение гостя в отеле также будет обеспечиваться автоматизированными процессами: центром управления номером в «умной» колонке, распознаванием лица для открывания дверей, навигацией с VR. Также в «песочницах» протестируют беспилотное такси, разработанное «Яндексом». Эксперимент пройдет в Москве, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае.

Минэкономразвития доработало предложения о регуляторных «песочницах» Участники таких «песочниц» смогут опробовать новые технологии и продумать их регулирование.

По мнению экспертов, новые технологии способны принести большую добавочную стоимость, нежели традиционная промышленность. Есть риск, что из-за новых технологий миллионы российских граждан окажутся без работы, и переучиться многим будет очень тяжело. По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, одна из долгосрочных тенденций, характерных для России, — сокращение трудоспособного населения и общее старение граждан, в этих условиях роботизация отдельных услуг не только оправданна с экономической точки зрения, но и несет гораздо меньше рисков, связанных с ростом безработицы.