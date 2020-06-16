Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с 3,85 млрд долларов до 6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в понедельник заявление Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 4,014 млрд долларов вместо 3,38 млрд месяцем ранее, на долю краткосрочных — 2,839 млрд по сравнению с 473 млн в марте. В марте этого года общий объем вложений достигал 3,85 млрд долларов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов. При этом за март этого года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в апреле осталась Япония с показателем 1,26 трлн долларов. Второе место с 1,07 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.