Международные инвесторы активно сокращают вложения на российском рынке суверенного долга, пишет «Коммерсант» . По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на минувшей неделе нерезиденты сократили вложения в облигации федерального займа почти на 20 млрд рублей до 2,92 трлн рублей. Отток наблюдается третью неделю подряд, за которые было выведено почти 60 млрд рублей. Продолжительнее и интенсивнее нерезиденты выводили деньги в марте, когда за месяц их вложения сократились на 278 млрд рублей. В апреле и мае на рынке преобладали покупки в общей сложности на 156 млрд рублей.

Выход иностранных инвесторов из российских суверенных облигаций происходит на фоне общего ухудшения глобальной рыночной конъюнктуры. Инвесторы начали переоценивать риски повторной волны пандемии в развитых странах, а также скорость восстановления мировой экономики, что спровоцировало волну фиксации прибыли в рисковых активах, отмечают эксперты. В результате охлаждения интереса инвесторов к ОФЗ ставки по длинным бумагам вновь вернулись к значениям выше 6% годовых.

Углубление коррекции на мировых рынках останется основным фактором сокращения портфеля ОФЗ нерезидентами, считают аналитики. Смена глобальных настроений приведет к быстрому возврату спекулятивного капитала. Локальные долгосрочные инвесторы при этом останутся основными бенефициарами снижения ключевой ставки ЦБ к новым минимумам. Аналитики отмечают, что ожидается гибкая политика заимствования Минфина на рынке ОФЗ при сохранении высокого потенциала ликвидности российской банковской системы и восстановление спроса со стороны инвесторов-нерезидентов на фоне роста реальной доходности ОФЗ.