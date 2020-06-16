Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева, а также нескольких физических и юридических лиц на 5,9 млрд рублей, говорится в определении суда. Суд назначил на 3 июля рассмотрение исков АСВ на 529,2 млн долларов и 5,9 млрд рублей к этим ответчикам.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление об аресте денежных средств и иного имущества бывших руководителей банка. Ходатайство об обеспечительных мерах было принято до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Также суд удовлетворил еще три ходатайства АСВ о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества экс-руководства «Югры» и ряда юрлиц. Ходатайства были заявлены в рамках исков АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них 4,45 млрд рублей, 2,38 млрд рублей и 1 млрд рублей.

Суд в феврале отказал банку «Югра» в лице Шиляева в пересмотре по новым обстоятельствам решения о законности отзыва у банка лицензии. Заявитель просил пересмотреть решение арбитражного суда от 20 декабря 2017 года.