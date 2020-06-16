Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,93% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 744,46 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,71% и равнялся 1 242,5 пункта.

На мировых рынках сохраняются позитивные настроения: азиатские рынки и фьючерсы на индексы США демонстрируют уверенный рост, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Мы ждем, что сегодня индекс Мосбиржи вслед за мировыми рынками сможет продемонстрировать уверенный рост и попытается приблизиться к отметке 2 800 пунктов», — комментирует эксперт.