Около 13% всех фишинговых атак, произошедших в мире в I квартале 2020 года, были связаны с темой пандемии коронавируса (COVID-19), говорится в отчете компании Positive Technologies. Рост числа таких рассылок отмечается со второй половины января. По данным экспертов, под видом официальной информации о статистике заражений, вакцине и мерах профилактики, рассылаемой якобы от имени госорганов и медицинских учреждений, распространялись трояны.

В целом в I квартале эксперты зафиксировали на 22,5% больше атак, чем в IV квартале 2019 года. Около 67% носили целенаправленный характер, а 14% направлены против частных лиц. Высокую активность проявляли группировки, атаки которых были направлены преимущественно на госучреждения, промышленные предприятия, финансовую отрасль и медицинские организации. Более трети (34%) всех атак на юридические лица составили атаки троянов-шифровальщиков, говорится в документе. Примерно половина всех украденных злоумышленниками данных за квартал приходится на логины и пароли, что связано с высокой долей шпионского ПО (56%) во вредоносных кампаниях против частных лиц.

Эксперты рассказали о росте числа атак с использованием вирусов-шифровальщиков на 40% Частой практикой среди злоумышленников стало использование банковских троянов.

Эксперты прогнозируют рост числа атак на удаленные рабочие места сотрудников во всем мире. В связи с массовым переходом на удаленную работу в ближайшее время компании могут столкнуться с ростом попыток взлома корпоративных учетных записей и с эксплуатацией уязвимостей в системах удаленного доступа. Угрозы крайне актуальны для компаний, в которых нет строгой парольной политики и регулярного обновления ПО, говорится в документе.