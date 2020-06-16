В Госдуму внесен законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты. Цель представленных изменений в Трудовой кодекс (ТК) РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого прежде всего предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости.

Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, «право быть офлайн»), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Также документом устанавливается и возможность компенсации расходов удаленных работников. «В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации», — указывается в проекте.

Минтруд предложил закрепить понятие удаленной работы в Трудовом кодексе По данным Минтруда, на текущий момент более 10% работающих граждан.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, в ТК предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Депутат отметил, что «не должно быть двойных толкований, нормы должны быть предельно понятные, юридически выверенные. В частности, исключающие подмену трудовых отношений гражданско-правовыми». Неверов добавил, что фракция при принятии поправок в первом чтении инициирует постановление Госдумы, в котором будут обозначены направления доработки законопроекта.

Как отметил вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, законопроект о регулировании удаленной работы может быть принят во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, нормы о регулировании удаленной работы в случае принятия должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

