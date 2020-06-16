Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком временном интервале — с 6:00—7:00 до полудня. Такое решение благоприятно повлияет на обеспечение социальной дистанции в общественном транспорте, сообщил во вторник в своей колонке на едином транспортном портале заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно) так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени, с 6—7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычных 8—10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся», — написал Ликсутов.

Кроме того, по словам заммэра, в сентябре планируется запустить пилотный проект по снижению стоимости проезда на одной из линий метро вне утреннего часа пик. Если результат позволит перераспределить нагрузку, то этот опыт могут распространить на другие ветки метрополитена.

Также Ликсутов отметил различные сценарии развития транспортной системы города в новых условиях после пандемии коронавируса и какими будут последствия для экологии, здоровья населения и экономики. По его словам, выбор в пользу перемещения пешком и на велосипедах может сохранить необходимый баланс для экологии, здоровья горожан, а также позволит не перегрузить транспортную систему.