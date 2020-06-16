Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому правительство получит право устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, делегирование полномочий по установлению размеров окладов на уровень организаций приводит к существенным различиям в размерах окладов по одинаковым должностям. Таким образом, наблюдается необоснованная с точки зрения организации оплаты труда дифференциация окладов в различных организациях одного субъекта РФ.

Для бюджетников могут ввести базовые оклады Идея базовых окладов отражает принцип равной платы за равный труд.

«Законопроектом предлагается внести в статью 144 Трудового кодекса дополнение, предусматривающее наделение правительства Российской Федерации правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера. Одновременно правительством Российской Федерации будет определяться сфера деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями», — говорится в пояснительной записке к проекту.