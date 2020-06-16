Программа вывода экономики России из кризиса будет существенно расширена, сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам совещания, проведенного с участием представителей правительства РФ.

«Мы сейчас очень детально обсудили с правительством, с Андреем Рэмовичем Белоусовым, с профильными министрами подготовленную правительством программу вывода экономики из кризиса», — сообщил депутат. При этом он напомнил, что программа уже включила в себя множество предложений, внесенных в том числе депутатами и комитетами Госдумы на предварительных стадиях ее обсуждения.

«Но сегодня комитеты Государственной думы представили еще очень большое количество конкретных предложений, которые могли бы найти отражение в программе. Большинство из этих предложений было поддержано правительством», — добавил Жуков. «И я думаю, что по итогам сегодняшнего совещания программа существенно будет расширена и обогатится новыми предложениями», — заявил депутат.

На совещании, по его словам, обсуждались вопросы, в том числе касающиеся дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), транспорта, сельского хозяйства. Жуков обратил внимание на то, что сегодня далеко не все предприятия МСБ, которые реально пострадали во время пандемии, подпадают под критерии поддержки. «В связи с тем, что по системе ОКВЭД у них основное направление их деятельности, к сожалению, в реальной жизни не является основным, а большая часть реализации их продукции идет по другим категориям. Эту проблему правительство понимает, и мы договорились о том, что ее обязательно надо решить, чтобы действительно большинство предприятий МСБ, которые реально пострадали, получили государственную поддержку», — сказал парламентарий.