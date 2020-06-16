Банк России установил официальные курсы валют на 17 июня.



Курс доллара понизился на 64,26 копейки, составив 69,7524 рубля (70,395 рубля на 16 июня). Курс евро снизился на 10,17 копейки до 79,0434 рубля (с 79,1451 рубля на 16 июня).

На Московской бирже на 13:55 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 8 копеек, валюты стоят 69,64 и 78,8 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 69,47—69,94 рубля за доллар и 78,69—79,22 рубля за евро.